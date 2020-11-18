رياضة | منتخب تونس يتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر منتخب تونس يتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم المنتخب التونسي تأهله غلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، بعد تعادله مع مضيفه التنزاني1-1 اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة الأفريقية.

وتقدم المنتخب التونسي بهدف سجله سيف الدين الخاوي في الدقيقة العاشرة، وتعادل المنتخب التنزاني في الدقيقة 47 عن طريق فيصل سالوم.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى عشر نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع منتخب تنزانيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث الأخير.

وأصبح المنتخب التونسي خامس المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا بعد المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، ومنتخبات السنغال والجزائر ومالي التي تأهلت من التصفيات حتى الآن.