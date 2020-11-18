رياضة | موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة المقبلة في الدور الـ8 من بطولة كأس مصر، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية والقواعد الصحية المتبعة، لضمان سلامة الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لخوض مباراة مهمة ببطولة كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة، قبل مواجهة غريمه التقليدي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المحدد لها يوم 27 نوفمبر الجاري، وذلك على إستاد القاهرة الدولي، حسبما أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، خلال تصريحات صحفية له مؤخرا.

تُقام مباراة الأهلي القادمة ضد أبو قير للأسمدة في الكأس، يوم السبت الموافق 21 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء.

حيث يسعى الأهلي لمواصلة نغمة الانتصارات، بعدما تأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على الترسانة أحد فرق القسم الثاني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقان يوم 30 سبتمبر الماضي، على ملعب السلام.

في المقابل، يرغب فريق أبو قير للأسمدة إلى مواصلة المفاجآت بعدما تمكن من إقصاء الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدفين، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، والوصول إلى نصف النهائي ومواجهة الاتحاد السكندري.