رياضة | القناة يحصل على توقيع حارس سيراميكا لموسمين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر القناة يحصل على توقيع حارس سيراميكا لموسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة استعداداته لخوض مباريات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020-2021 تحت قيادة المدير الفني تامر مصطفى.

ونجح الفريق الساحلي في ضم الحارس محمد شريف لاعب سيراميكا السابق، في صفقة إنتقال حر، لمدة موسمين.