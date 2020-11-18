رياضة | الالومنيوم يضم مراد صبري مهاجم الاتصالات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الالومنيوم يضم مراد صبري مهاجم الاتصالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الجهاز الفني لفريق نادي الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف، المدير الفني للفريق، إبرام صفقاته الجديدة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، ونجح في الحصول علي خدمات مراد صبري مهاجم المصرية للاتصالات لمدة موسم علي سبيل الإعارة.

يذكر أن مراد صبري سبق له اللعب لنادي الألومنيوم منذ موسمين قادما من نادي الوليدية باسيوط،قبل أن ينتقل لصفوف المصرية للاتصالات، ليعود اللاعب مرة اخري لصفوف الألومنيوم تحت قيادة حسين عبد اللطيف.

ويستضيف فريق نادي الألومنيوم غدا الأربعاء، نظيره فريق نادي أهلي المنشأة وديا، في ثاني وديا الفريق الحمادي استعدادا لمنافسات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

يءكر أن الالومنيوم استهل ودياته يوم الخميس الماضي بمواجهة نظيره فريق نادي قنا بملعب الألومنيوم، والتي انتهت بفوز الألومنيوم بهدفين مقابل هدف، احرزهما كيرلس ماهر، وابراهيم سعيد الوافد الجديد من نادي بترول أسيوط.

وكان الجهاز الفني للالومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف، المدير الفني للفريق نجح، في ابرام 6 صفقات بضم كلا من علاء ماهر لاعب وسط مدافع الوطني السعودي، وابراهيم سعيد لاعب وسط نادي ديروط، وابو بكر محمد لاعب الإعلاميين، واحمد حمودي لاعب شبان قنا، وإيهاب محمد مدافع بترول أسيوط، وفاروق خالد لاعب وسط الداخلية