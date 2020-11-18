الامارات | مجلس دبي الرياضي يبدأ اختبارات كفاءة الإداريين في الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي الرياضي يبدأ اختبارات كفاءة الإداريين في الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ أول من أمس، مجلس دبي الرياضي، إجراء اختبارات الكفاءات وتقييم السمات الشخصية للمشرفين والإداريين في أندية دبي، تنفيذاً لقرار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع مركز تقييم الكفاءات بدائرة الموارد البشرية في حكومة دبي.

ويشارك في الاختبارات، التي تستمر حتى 26 الجاري، 200 من الإداريين والمشرفين العاملين في مختلف الفرق الرياضيين لجميع الألعاب والأعمار في الأندية والشركات الرياضية بدبي، الذين تم ترشيحهم من قبل أنديتهم لخوض الاختبارات، التي تمثل المرحلة الأولى من سلسلة الإجراءات الهادفة إلى تطوير الكوادر الإدارية العاملة في أندية دبي والشركات الرياضية، من أجل الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، وتعزيز بيئة العمل والعلاقة الإيجابية مع العائلات، لنشر ممارسة الرياضة واستقطاب وتطوير المواهب الوطنية.

وقال مجلس دبي في بيان صحافي: «هذه الاختبارات، التي تعد الأولى من نوعها في المجال الرياضي، ستسهم في تطوير العمل الإداري في الأندية والشركات الرياضية وتأهيل العاملين فيها». وأضاف: «يعمل المجلس على تعزيز عمل الإدارات في دعم جهود الكوادر الفنية في نشر ممارسة الرياضة، وانتقاء وتطوير المواهب الوطنية لتمثيل فرق الأندية والمنتخبات الوطنية على النحو الأمثل، وتحقيق الأهداف المنشودة للقطاع الرياضي».

وبعد انتهاء الاختبارات والاطلاع على النتائج لجميع المشاركين والتوصيات الخاصة بهم، سيقوم فريق عمل من المجلس بشرح دليل السلوك الوظيفي للمشرفين والإداريين، الذي أعده المجلس، وتم تعميمه على الأندية والشركات والأكاديميات الرياضية، وكذلك تنظيم برنامج تدريبي ومحاضرات للمشرفين والإداريين خلال الموسم الرياضي، بهدف تطوير أساليب التعامل مع الرياضيين بمختلف الأعمار وفق أحدث أساليب الإدارة الرياضية والتطوّر الحاصل في جميع المجالات.

• 200 من الإداريين والمشرفين العاملين في مختلف الأندية والشركات الرياضية بدبي يشاركون في الاختبارات.

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