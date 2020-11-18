الامارات | ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في مواجهة «مهرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في مواجهة «مهرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقود سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات في مواجهة فريق «مهرة» بقيادة راشد الحبتور، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الحبتور للبولو. وستكون مباراة اليوم الظهور الثاني لفريق الإمارات في موسم البولو 2020/‏‏‏2021، وتشهد الجولة كذلك مباراة ثانية تجمع بين فريقي «هيسكث» بقيادة لورا ديكون، مع فريق «الدكتور عبدالرحمن» بقيادة محمد الحبتور. وتسعى أطراف المباراتين إلى تحقيق الفوز، وتأمين العبور إلى المربع الذهبي للبطولة، المزمع إقامته بعد غدٍ، خلال الفترتين الصباحية والمسائية على أرض ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو، التي تحتضن منافسات هذه البطولة، بمشاركة ثمانية فرق تم توزيعها على مجموعتين.

ويسعى فريق الإمارات بطموح كبير لتجاوز فريق مهرة، الذي مني بالخسارة في الجولة الأولى أمام فريق «جرين جيتس» بنتيجة ثمانية أهداف مقابل ثلاثة. ويأمل الفريق نفسه أيضاً في تأمين التأهل، ما يزيد من صعوبة المباراة على الطرفين.

ويضم فريق «مهرة» العديد من اللاعبين المواطنين، معظمهم من عائلة الحبتور، بجانب جيسنتو أمدوري. في المقابل، يضم فريق الإمارات بقيادة سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لاعبين مميزين على غرار مارتن بيز ارو وسانتوس إرياتي وبابلو أوكويزا.

ولن تختلف المباراة الثانية عن سابقتها من حيث الطموح بالفوز والتمني لبلوغ المربع الذهبي. يذكر أن الفريقين تعثرا في الجولة الأول، وتحدوهما الطموحات للتعويض لتجديد فرصة البقاء.

• فريق الإمارات يتطلع اليوم إلى حسم تأهله إلى المربع الذهبي.

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