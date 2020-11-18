الامارات | نتائج مميزة لنجوم الإمارات في سباق «ضمان للترايثلون»

شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مميزة لنجوم الإمارات في سباق «ضمان للترايثلون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سباق ضمان للترايثلون، الذي أقيم قبل أيام في منطقة الحديريات بأبوظبي، تألقاً كبيراً لنجوم الإمارات في اللعبة. وشارك في السباق أكثر من 500 متسابق من مختلف الجنسيات والأعمار.

وأحرز إسماعيل محمود المركز الثاني على المجموع العام في فئة (الأكواثلون)، فيما حقق حمدان جبر وصافة (الإسبرنت) في فئة تحت 18 سنة. في المقابل، أحرز عبدالله اللقيطي المركز الأول، وساري عبدالله الحمادي المركز الثاني في (الإسبرنت). وتفوّق كذلك فيصل الشحي وحقق المركز الأول على المجموع العام في (سوبر إسبرنت). وشهدت البطولة مشاركة طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي. ومن جانب جمعية الإمارات للترايثلون شارك أحمد جبر، نائب رئيس الجمعية، ورئيس اللجنة الفنية.

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