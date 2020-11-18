الامارات | نونيري: تأهل العروبة لـ «المحترفين» أهم من لقب الهداف

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شكرا لقرائتكم خبر عن نونيري: تأهل العروبة لـ «المحترفين» أهم من لقب الهداف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الفريق الأول لنادي العروبة المعار من نادي حتا، النيجيري فيكتور نونيري، عن تطلعاته لأن يسجل العديد من الأهداف التي تقود العروبة للمنافسة بقوة على خطف إحدى بطاقتَي التأهل لدوري الخليج العربي.
وقال نونيري لـ«الإمارات اليوم»: «سجلت ثلاثة أهداف في أول ثلاث مباريات لعبتها مع العروبة في تمهيدي الكأس، ومن حسن الحظ يوجد في الفريق صناع لعب مميزون، أبرزهم رودريغو وسعيد آل عبدالسلام وآخرون، وأحد أهدافي أن أكون هداف البطولة، لكن تأهل العروبة في المقام الأول».
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