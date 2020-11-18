الامارات | لاعب الغولف الأميركي ريد يقترب من «السباق إلى دبي»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّز لاعب الغولف الأميركي، باتريك ريد، أفضليته في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية، مستفيداً من حصاد النقاط الذي حققه في بطولة الماسترز الأميركية، قبل ثلاثة أسابيع فقط من انطلاق بطولة جولة موانئ دبي العالمية ختام موسم الجولة الأوروبية، التي تقام في عقارات جميرا للغولف من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل.
ونال ريد بطل الماسترز السابق المركز العاشر في البطولة الأميركية، التي تعدّ واحدة من البطولات الكبرى سنوياً، ليرتفع سقف طموحه في «السباق إلى دبي». في جانب آخر، سجل الإنجليزي تومي فليتوود 118.5 نقطة في ترتيب «السباق إلى دبي»، وهو في وضع قوي لتربعه في «التوب 3»، حيث عزز مكانه في المركز الثاني. وفي الوقت نفسه تقدم الفرنسي فيكتور بيريز إلى المركز الخامس، بعد أن جمع 54 نقطة في بطولة الماسترز.
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