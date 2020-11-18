الامارات | ورشة تأهيل «عن بُعد» لمدربي أكاديميات التنس في ديسمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تأهيل «عن بُعد» لمدربي أكاديميات التنس في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم الاتحاد الدولي للتنس، بالتعاون مع اتحاد الامارات، خلال الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، ورشة فنية عن بعد لتأهيل المدربين في الأكاديميات والأندية. وقال الأمين العام لاتحاد التنس، ناصر المرزوقي، في تصريح صحافي: «الورشة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها الاتحاد، للموسم 2020-2021، ولاستثمار التعاون مع الاتحاد الدولي، وذلك ببدل نقدي رمزي مقابل المشاركة في الدورة التي يتواجد بها محاضرون دوليون». وتابع: «الورشة تتضمن عصفاً ذهنياً يشمل تسليط الضوء على آخر التحديثات المتعلقة بالتنس، من الجوانب الفنية والذهنية والبدنية». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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