الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وكيل

فشلت محاولات وكيل اللاعبين في تسويق اللاعب الأجنبي للانتقال إلى نادٍ آخر، بعدما تعرض للإصابة في الفترة الماضية، ما جعل عودته للملاعب تتطلب وقتاً أطول.

فرصة

ستكون الجولة المقبلة الفرصة الأخيرة لأحد المدربين بعد سلسلة النتائج السلبية التي يتعرض لها الفريق، وهو القرار الذي يراه مجلس الإدارة مناسباً.

روح

وصف عدد من جمهور الفجيرة الروح القتالية لمدافع الذئاب، حمدان ناصر البارود، أثناء تأديته للمباريات بأنها من أبرز الأسباب التي أدت إلى تقديم الفريق مستوى مميزاً، وتأهله لثُمن نهائي كأس الخليج العربي.

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