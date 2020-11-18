الامارات | «الدرّاجات» يستعرض أمام «الهيئة» خطة العمل المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الدرّاجات» يستعرض أمام «الهيئة» خطة العمل المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الدرّاجات، بقيادة منصور بوعصيبة، خطة العمل المقبلة للمجلس، وتشمل العديد من الجوانب التطويرية للعبة. جاء ذلك، خلال استقبال المجلس من قبل الأمين العام لهيئة الرياضة، سعيد عبدالغفار. وحضر الاستقبال العديد من المسؤولين من الجانبين.

وقال أمين السر العام لاتحاد الدرّاجات، ياسر الدوخي، في تصريح صحافي: «إن رئيس الاتحاد استعرض المشروع التطويري لمضمار زايد الدولي للدرّاجات، وخطة العمل على تطويره وتأهيله لاستضافة أكبر وأهم البطولات الدولية الرسمية في أقرب وقت ممكن».

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