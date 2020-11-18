شكرا لقرائتكم خبر عن كيلوباترا يعلن عن صفقته الـ13 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة نادي سيراميكا التعاقد الرسمي مع الغاني وينفول كوبيناه، لاعب الوسط المهاجم الأسبق لنادي هآرتس أوف أوك الغاني، حيث وقع اللاعب بشكل رسمي على عقود رسمية ممتدة لمدة ثلاث سنوات.

ولعب كوبيناه البالغ من العمر 29 عاما، في عدد من الأندية العربية منها دبي الإماراتي، ونجران السعودي وتيرانا الألباني، ووقع لنادي سيراميكا في حضور معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة، وطارق أبو العينين نائب رئيس النادي.

كوبيناه هو الصفقة الثالثة عشر لنادي سيراميكا بعد التعاقد مع كل من محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى الإيفواري فونسينيو، ومحمد الحضري حارس النجوم، وأحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

كانت هذه تفاصيل خبر كيلوباترا يعلن عن صفقته الـ13 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.