شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال رسمي للمنتخب تعرف علي السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اطمئن الدكتور أشرف صبجي وزير الشباب والرياضة على استقرار حالة اللاعب محمد النني، والإجراءات الطبية المتخذة تجاه اللاعب وكذلك كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة باللاعبين والجهاز الفني والادارى للمنتخب في رحلة عودتهم إلى القاهرة بعد الفوز على توجو.

ونوه صبحي، إلى الاستقبال الرسمي لبعثة المنتخب المصري نظرا لما حققوه من إنجاز كبير بتحقيق الفوز وتصدر المجموعة.

وحصد المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة على فرق توجو وجزر القمر وكينيا.