شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال رسمي للمنتخب تعرف علي السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اطمئن الدكتور أشرف صبجي وزير الشباب والرياضة على استقرار حالة اللاعب محمد النني، والإجراءات الطبية المتخذة تجاه اللاعب وكذلك كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة باللاعبين والجهاز الفني والادارى للمنتخب في رحلة عودتهم إلى القاهرة بعد الفوز على توجو.
ونوه صبحي، إلى الاستقبال الرسمي لبعثة المنتخب المصري نظرا لما حققوه من إنجاز كبير بتحقيق الفوز وتصدر المجموعة.
وحصد المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة على فرق توجو وجزر القمر وكينيا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,009
-
تعافي
101,179
-
وفيات
6,465
كانت هذه تفاصيل خبر استقبال رسمي للمنتخب تعرف علي السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.