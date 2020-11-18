شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو للاعبي الزمالك: قاتلوا من أجل أنفسكم وجمهوركم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقرر إقامتها على ملعب النادي. وحرص باتشيكو على توجيه بعض النصائح الفنية المقرر تنفيذها خلال مران اليوم.
وطالب باتشيكو اللاعبين بالقتال في المباريات المقبلة من أجل إثبات وجودهم وإسعاد الجماهير، ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
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