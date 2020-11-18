شكرا لقرائتكم خبر عن مهام وبرامج خاصة للاعبين في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، وذلك على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وشهد المران تقسيم الفريق إلى ثلاث مجموعات، حيث حرص الجهاز الفني على خوض اللاعبين لبعض التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة. وخاض الفريق فقرة فنية شهدت الاهتمام على اللعب بشكل سريع والتدريب على بعض المواقف التكتيكية المراد تنفيذها في الفترة المقبلة.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.