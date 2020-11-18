شكرا لقرائتكم خبر عن العضلة الخلفية تجبر عمر السعيد علي التأهيل في الجيم في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق على هامش التدريبات الجماعية للفريق على ملعب عبداللطيف أبورجيلة. وخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية والطبية في صالة الجيمانزيوم، وذلك بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.
ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
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