شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في الزمالك بعد مشاركة أوباما في التدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم يوسف إبراهيم «أوباما» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.
وشارك أوباما، في التدريبات الجماعية للفريق بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق، حيث أصبح اللاعب جاهزاُ للمشاركة في المباريات المقبلة على المستوى الطبي.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
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