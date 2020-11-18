شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لتجهيز مصطفي فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصع مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش مران اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة. وواصل فتحي البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.