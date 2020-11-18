شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك من مرتضي منصور مع جماهير الزمالك قبل القمة الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الاجتماع مع جروبات صفحات وممثلي جماهير نادي الزمالك الخميس المقبل. ويعقد رئيس النادي اجتماعه مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية في الرابعة عصر الخميس المقبل وذلك للتحفيز قبل نهائى دوري أبطال إفريقيا. وتعد جلسة الخميس المقبل هي الأولي من مرتضي منصور مع الجماهير قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في القمة الإفريقية وكان منصور قد أجل اجتماعه بالجماهير مطلع الشهر الجارى بسبب انشغاله بانتخابات البرلمان. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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