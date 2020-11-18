شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة مصر: محمد النني «هيرجع معانا على نفس الطائرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور جمال محمد على، رئيس بعثة منتخب مصر في توجو، وعضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، إن فوز منتخبنا الوطني، اليوم على منتخب توجو، بثلاثة أهداف مُقابل هدف في عُقر داره، مهم جدًا من الناحية المعنوية، كما أنه مُهم أيضًا بالنسبة للنقاط، وتصدر المجموعة، مشيرًا إلى أن الفرق الأفريقية مثل توجو وجزر القمر، جميعها فرق متميزة، ومعظم لاعبيها يحترفون في أوروبا، وكندا.

وأضاف «علي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن أجرى اتصالًا هاتفيًا بمحمد النني، نجم المنتخب المصري وقائد فريق «أرسنال» الإنجليزي، للاطمئنان عليه، بعد ثبوت إصابته بـ«كورونا»، موضحًا أن النني لم يشعر أو تظهر عليه أي أعراض للفيروس، مشيرًا إلى أن «النني» سوف يتم نقله إلى المطار في توجو من خلال سيارة خاصة مُجهزة، كما أنه سوف يرتدي ملابس مُجهزة للمصابين بـ«كورونا»، وهو ما سيحدث أيضًا عند العودة إلى مطار القاهرة.

وأوضح رئيس بعثة منتخب مصر في توجو، وعضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن أول شيء سوف تفعله بعثة المنتخب عقب العودة إلى مطار القاهرة هو إجراء مسحة «كورونا»، والمكوث في أحد الفنادق كنوع من أنواع العزل حتى تظهر نتيجة المسحة.

وعن إصابة نجم المنتخب المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف «ليفربول» الإنجليزي، أكد «علي»، أن «صلاح» أيضًا لم تظهر عليه أي أعراض لفيروس كورونا، وأنه يوجد في «الجونة» تحت إشراف اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهاز الطبي في «ليفربول».