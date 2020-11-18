شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها اكتساح إسبانيا لألمانيا.. تعرف على نتائج مباريات اليوم في دوري الأمم الاوروبية ( 8 مباريات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقيمت اليوم عدة مباريات فى دوري الامم الاوروبية ابرزها مباراة الكبيرين اسبانيا والمانيا والتى انتهت باكتساح كامل من اسبانيا بنصف دستة اهداف للمنتخب الالماني وايضا هناك مباراة كرواتيا والبرتغال بالاضافة الى مباراة فرنسا والسويد وفيما يلى نتائج جميع المباريات التى اقيمت اليوم فى دوري الامم الاوروبية . المباراة النتيجة اسبانيا ضد المانيا 6 - 0 كرواتيا ضد البرتغال 2 - 3 فرنسا ضد السويد 3 - 2 اندورا ضد لاتفيا 0 - 5 الجبل الاسود ضد قبرص 4 - 0 مالطا ضد جزر فارو 1 - 1 جبل طارق ضد ليختنشتاين 1 - 1 لوكسمبرج ضد اذربيجان 0 - 0 الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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