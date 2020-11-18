تعرف على نتائج مباريات اليوم فى تصفيات أمم افريقيا ( 11 مباراة )

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لعبت الفرق الافريقية 11 مباراة اليوم وكانت نتيجة مباراة مصر وتوجو فى تصفيات الامم الافريقية 2022 هي الابرز حيث فاز المنتخب المصرى خارج الديار بنتيجة 3 اهداف مقابل هدف لمنتخب توجو , ايضا حقق المنتخب المغربي ومنتخب الكونغو الديموقراطية الفوز خارج الديار حيث فازت المغرب على افريقيا الوسطى بنتيجة هدفين مقابل لاشئ وفاز منتخب الكونغو الديموقراطية على انجولا بنتيجة هدف مقابل لاشئ وفيما يلى نتائج مباريات اليوم فى تصفيات أمم افريقيا 2022. الفرق النتيجة افريقيا الوسطى ضد المغرب 0 - 2 انجولا ضد الكونغو الديموقراطية 0 - 1 ناميبيا ضد مالي 1 - 2 تنزانيا ضد تونس 1 - 1 سيراليون ضد نيجيريا 0 - 0 اثيوبيا ضد النيجر 3 - 0 مدغشقر ضد كوت ديفوار 1 - 1 رواندا ضد الرأس الاخضر 0 - 0 ليسوتو ضد بنين 0 - 0 توجو ضد مصر 1 - 3 السودان ضد غانا 1 - 0 الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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