شكرا لقرائتكم عمار حمدى: الروح والرجولة أهم مميزات الأولمبي وكله بيشيل بعضه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمار حمدى لاعب منتخب مصر الأولمبي إن الروح والرجولة وكله بيشيل بعضه من أهم مميزات المنتخب الأولمبي، مضيفا الحمد لله على الأداء والنتيجة.

وأضاف فى تصريحات على قناة OnTime Sports: الجماهير المصرية تضع آمالا كبيرة على المنتخب الأولمبي رغم غياب بعض العناصر الأساسية والمهمة ولكن الكل بيمسك فى الفرصة.

وواصل: الكابتن شوقى غريب حفزنا كثيرا بين الشوطين وقال لازم تلعبوا لعبكوا وإنزلوا إلعبوا بكل قوة إنتوا أبطال إفريقيا ونهاية المباراة قال الحمد لله ربنا مبيضيعش تعبكم ولا تعب أى حد

وأتم: نادى الاتحاد بيتي التانى وأنا مش غريب على الاتحاد ونفسي ندخل المربع الذهبي.

قدم منتخب مصر الاولمبي واحدة من أجمل وأمتع مبارياته أمام نظيره البرازيلي باالفوز بهدفين لهدف، أحرز احمد ياسر ريان الهدف الثاني للمنتخب الاوليمبي في مرمي المنتخب البرازيلي في الدقيقة 56 من عمر المباراة المقامة بين الفريقين وديا لتصبح النتيجة 2/1 لمنتخب مصر.