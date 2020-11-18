شكرا لقرائتكم أسامة جلال: سأخضع لعمل أشعة سونار لتحديد حجم الاصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة جلال لاعب منتخب مصر الأولمبي ، الحمد لله على النتيجة والأداء الممتع أمام الأولمبي البرازيلي والتفوق عليه فى هذه المواجهة التاريخية.

وأضاف فى تصريحات على قناة OnTime Sports، الاصابة كانت اثناء قيامي بالتسخين وعمليات الاحماء والحمد لله ستكون بسيطة.

وتابع كنا نطمع فى الفوز من قبل المباراة إلا أن بداية المباراة لم تكن جيدة ولكن بين الشوطين شوقى غريب نصح الجميع بالتقدم للامام وتغير الشكل والأداء

قدم منتخب مصر الاولمبي واحدة من أجمل وأمتع مبارياته أمام نظيره البرازيلي باالفوز بهدفين لهدف، أحرز احمد ياسر ريان الهدف الثاني للمنتخب الاوليمبي في مرمي المنتخب البرازيلي في الدقيقة 56 من عمر المباراة المقامة بين الفريقين وديا لتصبح النتيجة 2/1 لمنتخب مصر.