شكرا لقرائتكم أحمد ريان: إحنا أسرة واحدة فى الأولمبي والكل ينسجم من اللحظة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري أحمد ياسر ريان أن جميع اللاعبين بذلوا مجهودات كبيرة وتعبوا بعمل مجهود مضاعف لتوصيلي إلى مرمى البرازيل، مضيفا كنت عامل حسابي إنى هأعمل اللى عليا والتوفيق من الله. وأضاف فى تصريحات على قناة OnTime Sports، الجميع هنا فى المنتخب الأولمبي يتعامل كأسرة واحدة والكل ينسجم من اللحظة الاولى و كريم فؤاد عمل مباراة عالمية ولسة جاى المنتخب. وتابع البرازيل احتفظ بالكرة ولعب علينا حتى احرازه الهدف ولكن عدنا بعد الهدف وقدمنا أداء رائع خلال المباراة. قدم منتخب مصر الاولمبي واحدة من أجمل وأمتع مبارياته أمام نظيره البرازيلي باالفوز بهدفين لهدف، أحرز احمد ياسر ريان الهدف الثاني للمنتخب الاوليمبي في مرمي المنتخب البرازيلي في الدقيقة 56 من عمر المباراة المقامة بين الفريقين وديا لتصبح النتيجة 2/1 لمنتخب مصر.

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