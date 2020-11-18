شكرا لقرائتكم شوقى غريب: إحنا الصف التانى للمنتخب الأول وأهنئ البدري على فوزه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، سعيد جدا بالأداء اليوم وخصوصا فى الشوط الثانى، مؤكدا أن جميع اللاعبين نفذوا التعليمات بين الشوطين.

وأضاف فى تصريحات على قناة OnTime Sports شاهدنا مباريات منتخب البرازيل الأولمبي وسعيد لأداء مباراة امام البرازيل بعد 20عاما عندما كان كاكا لاعبا فى الأولمبي البرازيلى انذاك وأنا مثل كل المصريين أعشق كل المصريين والشعب المصرى سعيد بوجود البرازيل هنا فى مصر وكنت أتمنى زيارتهم للأهرامات.

ووعد بوجود أجندة قوية فى شهر مارس بنفس القوة والشكل مع منتخبات كبيرة ونحاول تحقيق أشياء جيدة للمنتخب الاول.

وتابع أهنى حسام البدرى بالفوز وإحنا الصف التانى للمنتخب الأول وهذه 3 مباراة أشارك فيها ضد البرازيل وهذا أول فوز على منتخب البرازيل

وجه شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى رسالة إلى المشككين فى قدرات المنتخب فى تحقيق الفوز على البرازيل، مشيرا إلى أن اللاعبين استطاعوا تحقيق ذلك رغم أنه أول تجمع، موجها تهنئة إلى حسام البدرى مدرب الفراعنة الكبار فى ظل تحقيق الفوز على توجو 3/1 فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة أفريقيا 2022 بالكاميرون .

ووعد غريب الجماهير فى خوض مباريات أقوى فى توقف شهر مارس أول خلال الأجندة الدولية خارج مصر على نفس المستوى .

و تحدث غريب عن اللاعب أسامة جلال، قائلا اللاعب تدرب مع المنتخب برغم الإصابة وتم اختباره وكان سليما وتم الاستفسار منه عن اى شكوى أكد انه لن يشعر بأى الم، مؤكدا على انه شعر ببعض الثقل فقط نتيجة إصابة سابقة .

فاز المنتخب الأولمبى على نظيره البرازيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021.