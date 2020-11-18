شكرا لقرائتكم ناصر ماهر: التتويج بميدالية هدفنا فى طوكيو وإحنا جامدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ناصر ماهر لاعب منتخب مصر الاولمبي، إن التتويج بميدالية فى اولميباد طوكيو 2021 هدفنا الأهم خلال الفترة القادمة مضيفا نبذل أقصى ما فى وسعنا للتتويج فى اليابان.

وأضاف فى تصريحات على قناة OnTime Sports خلوا بالكم من منتخب مصر الاولمبي فيه لاعيبة جامدة جدا ، وإحنا جامدين ومستوانا يتطور كثيرا.

وواصل تصريحاته قائلا منتخب البرازيل كبير جدا والطبيعي يكون فيه تراجع ولكن منتخب مصر حافظ على مستواه وتمكن من العودة مرة أخرى مضيفا شوى غريب قال لنا بين الشوطين انتوا لاعيبة كبيرة ولازم ترجعوا فى المباراة

قدم منتخب مصر الاولمبي واحدة من أجمل وأمتع مبارياته أمام نظيره البرازيلي باالفوز بهدفين لهدف، أحرز احمد ياسر ريان الهدف الثاني للمنتخب الاوليمبي في مرمي المنتخب البرازيلي في الدقيقة 56 من عمر المباراة المقامة بين الفريقين وديا لتصبح النتيجة 2/1 لمنتخب مصر.

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام نظيره البرازيلى بتقدم الأخير بهدف دون رد، فى اللقاء المقام حاليًا على استاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية

وبدأ المنتخب الاوليمبي المباراة بتشكيل مكون من محمود جاد وكريم العراقي ومحمد عبد السلام واحمد بيكهام وأكرم توفيق ومحمود مرعي وكريم فواد وعمار حمدي وناصر ماهر واحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

ويدخل منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، مواجهة البرازيل فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

افتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الدورة بتعادل سلبى مع كوريا الجنوبية على استاد السلام، السلام، وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، وفى الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام، والهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. بينما فاز راقصو السامبا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب ليتصدر منتخب البرازيل الدورة بثلاثة نقاط