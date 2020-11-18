شكرا لقرائتكم خالد الغندور: مباراة اليوم أثبتت أن طارق حامد لا يمكن تعويضه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على مستوى وأداء منتخب مصر الأول بعد الفوز الكبير على توجو، موضحا أن حسام البدري كان سيتحمل الخسارة في حال حدوثها ومعترفا بأن غياب صلاح لم يكن مؤثر.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامج زملكاوي على فضائية النادي الأبيض: "الفريق النهاردة كان يفرح، الشناوي نضج وبقى من اساطير حراسة المرمى في مصر، ومجدي أفشة تطور للدرجة التي أصبح معها اللاعب الذي يغير من النتائج ويحسم اللقاءات الصعبة".

وتابع: "أول مرة أشوف منتخب مصر بهذا الأداء الرائع، ومصر محظوظة بوجود حراس المرمى المميزين مثل الحضري والشناوي وأبو جبل وكان قبلهم نادر السيد".

وأضاف الغندور: "مباراة النهاردة أثبتت أن طارق حامد لاعب لا يعوض وطريقة لعبه تفوق جميع اللاعبين، رغم أن ثنائية طارق وحمدي اليوم كانت أفضل من ثنائية النني والسولية".

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

وتم عزل محمد النني لاعب منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، في سيارة خاصة لنقله من فندق الإقامة إلى المطار.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

و كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن أن محمد الننى لاعب فريق الأرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر سوف يعود إلى القاهرة برفقة البعثة صباح غدٍ الأربعاء عقب ارتدائه بدلة العزل الخاصة بفيروس كورونا وإن مندوب من وزارة الصحة يتابع بعثة المنتخب المصري في توجو موفدًا من الوزارة مشيرًا إلى أن فردًا من مصر للطيران ثبتت إيجابية عينته لفيروس كورونا.