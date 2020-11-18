شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يوجه رسالة إلى المشككين فى الفوز على البرازيل ويهنئ البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، رسالة إلى المشككين فى قدرات المنتخب فى تحقيق الفوز على البرازيل، مشيرا إلى أن اللاعبين استطاعوا تحقيق ذلك رغم أنه أول تجمع، موجها تهنئة إلى حسام البدرى مدرب الفراعنة الكبار فى ظل تحقيق الفوز على توجو 3/1، فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ووعد غريب الجماهير فى خوض مباريات أقوى فى توقف شهر مارس، أول خلال الأجندة الدولية خارج مصر على نفس المستوى، وتحدث غريب عن اللاعب أسامة جلال، قائلا: "اللاعب تدرب مع المنتخب برغم الإصابة وتم اختباره وكان سليما، وتم الاستفسار منه عن أى شكوى أكد أنه لن يشعر بأى ألم، مؤكدا أنه شعر ببعض الثقل فقط نتيجة إصابة سابقة.

وفاز المنتخب الأولمبى على نظيره البرازيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

وضم تشكيل المنتخب الأوليمبى كلاً من، محمود جاد وكريم العراقي ومحمد عبد السلام وأحمد بيكهام وأكرم توفيق ومحمود مرعي وكريم فواد وعمار حمدي وناصر ماهر وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن.