شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة منتخب مصر فى توجو: محمد صلاح لم تظهر عليه أعراض كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جمال محمد على، رئيس بعثة منتخب مصر فى توجو، إن محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، لم تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

أضاف جمال محمد على، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامى شريف عامر، أن النجم المصرى محمد الننى، أيضا لم تظهر عليه كورونا، مردفا: "الننى سيعود على نفس طائرة المنتخب من توجو، ولكن سيجلس فى مكان محدد في الطائرة منعزلا عن بقية أصدقائه في الفريق، ومرتديا ملابس معينة، وسينتقل بسيارة خاصة من فندق الإقامة للمطار".

وأوضح رئيس بعثة منتخب مصر فى توجو، أن المنتخب الوطنى مر بظروف صعبة، ويعتبر فوز اليوم بثلاثية مقابل هدف أمام توجو، دفعة معنوية كبيرة للمنتخب الوطنى، مشيرا إلى إجراء مسحة طبية لكافة أفراد البعثة الرياضية بمجرد وصولها إلى مطار القاهرة.