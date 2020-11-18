شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة البرازيل تقرب معارى الأهلى من العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرّبت مباراة البرازيل والمنتخب الأولمبي معارى الأهلي من العودة إلى قواعدهم بعدما قدموا مباراة استثنائية أمام أعين موسيماني. وفاز المنتخب الأولمبى على نظيره البرازيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

وضم تشكيل المنتخب الأوليمبى كلاً من، محمود جاد وكريم العراقي ومحمد عبد السلام واحمد بيكهام وأكرم توفيق ومحمود مرعي وكريم فواد وعمار حمدي وناصر ماهر واحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

وفي وقت سابق كلف موسيماني المدير الفني للأهلي جهازه المعاون بإعداد بعض التقارير الفنية الخاصة باللاعبين العائدين من الإعارة والمتواجدين مع المنتخب الأولمبي لخوض وديتي كوريا والبرازيل وهما صلاح محسن وناصر ماهر بعد الاستقرار على عودتهما الموسم المقبل.

كما يراقب الجهاز المعاون لـ"موسيماني" كلًا من أحمد ياسر ريان المرشح للعودة هو الآخر والذى لم يتم حسم موقفه حتى الآن بعد انتهاء إعارته غلى الجونة وكذلك أحمد رمضان بيكهام المرشح للعودة إلى صفوف الأهلي قادما من صفوف وادي دجلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا للمرحلة المقبلة التى تشهد خوض مباراة أبو قير للأسمدة يوم 21 نوفمبر الجاري في دور الـ 8 بمسابقة كاس مصر وخوض نهائى أفريقيا امام الزمالك يوم 27 من الشهر ذاته.