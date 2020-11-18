شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، منتخب مصر يفوز على توجو 3 / 1 ويتصدر مجموعته بتصفيات أمم أفريقيا، الأهلى يمنع انتقال الشيخ للزمالك ببند مثير فى عقد بيعه لبيراميدز

الأهلى يمنع انتقال الشيخ للزمالك ببند مثير فى عقد بيعه لبيراميدز

وضع مسئولو النادي الأهلي بنداً مثيراً في عقد بيع أحمد الشيخ نجم هجوم الفريق لبيراميدز بداية من الموسم الجديد، وذلك لمنع انتقاله للزمالك مستقبلاً، وأشترط مسئولو الأهلي وضع بنداً في العقد يمنح الفريق الأحمر الأولوية حال رغبة بيراميدز في بيع اللاعب مستقبلاً خاصة بعد توارد أنباء لمسئولي الفريق الأحمر أن إدارة الزمالك تُخطط لشراء أحمد الشيخ بعد إتمام انتقاله لبيراميدز بشكل رسمي.

منتخب مصر يفوز على توجو 3 / 1 ويتصدر مجموعته بتصفيات أمم أفريقيا..فيديو

حقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

سحر عبد الحق تجتمع بـ"محسن صالح وزكريا ناصف" لإنشاء فريق كرة نسائية بالأهلى عقدت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية جلسة مع محسن صالح رئيس لجنة التطوير بالنادي الأهلي وزكريا ناصف عضو اللجنة لبحث انشاء قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي ومن ثم إنشاء فريق أول للكرة النسائية يمثل النادي الأهلي من أجل المشاركة في الدوري الممتاز.

الزمالك يكشف حقيقة وجود إصابات جديدة بكورونا بخلاف حازم إمام ومحمد حسن كشف جهاز الزمالك، عدم وجود أية إصابات جديدة بفيروس كورونا بالفريق حتى اللحظة الجارية باستثناء الثنائى حازم إمام ومحمد حسن، لاعبى الفريق الأبيض، حيث سيخضع الفريق لمسحة جديدة، اليوم، الثلاثاء، من أجل الوقوف على حالة جميع اللاعبين المتواجدين مع الفريق خاصة أن هناك العديد من العناصر المتواجدة فى المنتخبات المختلفة، حيث لم تظهر أية حالات جديدة حتى الآن سوى الثنائى المصاب على أن تحدد المسحة الجديدة لحازم إمام التى أجراها أيضا اليوم مدى تعافيه من الإصابة بالفيروس من عدمه.

إصابة قوية لزيزو في مباراة مصر وتوجو

تعرض أحمد سيد زيزو جناح الزمالك والمنتخب الوطني لإصابة قوية في مباراة مصر وتوجو ضمن الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022، وخرج زيزو لتلقي العلاج خارج الملعب، قبل عودته مرة أخرى، وجاءت إصابة زيزو عقب دقائق قليلة من مشاركته كبديل في المباراة.