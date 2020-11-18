شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل عقب فوز الفراعنة على توجو: مبروك يا رجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، زملائه فى المنتخب والجمهور المصرى عقب فوز الفراعنة أمام توجو 3-1 وتصدره المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، ونشر صورة له برفقة محمد الشناوى ومحمد بسام وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، وعلق عليها قائلا: "مبروك يا رجالة".

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.