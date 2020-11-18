شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة منتخب المصارعة فى قسم شرطة البساتين بعد خناقة المركز الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة ومعها مدربها محمد طلبة المدرب الخاص بها وممدوح فرج مدرب منتخب السيدات ومعه نجله إلى قسم البساتين لتحرير محضر بواقعة الأزمة التى شهدها المركز الأولمبى من تعدى نجل فرج على محمد طلبة وتواجد معهم في قسم الشرطة كل من أحمد عمارة المشرف على منتخبات المصارعة بالإضافة إلى أحد ممثلى المركز الأولمبي كما أرسلت الشركة الراعية أحد المحامين للتواجد مع سمر ومدربها.

و شهد المركز الأولمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادى خناقة بين أفراد منتخب المصارعة وكان أطراف الأزمة كل من سمر حمزة لاعبة المنتخب ومدربها محمد طلبة مع ممدوح فرج مدرب منتخب السيدات ونجله واشتبك الطرفان وتم استدعاء الشرطة إلى المركز.

بدأت الأزمة بشكوى ممدوح فرج من صوت الموسيقى التى تسمعها سمر حمزة وتبادل الطرفان الحديث ووصل إلى اشتباك لفظى فقام نجل فرج بالتعدى على محمد طلبة، وتدخل مسئولو المركز والعاملين به وتم استدعاء الشرطة وتم إبلاغ مجلس إدارة الاتحاد بالواقعة ومن المقرر توجه بعضهم إلى المركز لمعرفة التفاصيل وتحديد المخطئ مع فتح تحقيق فى الواقعة، كانت سمر حمزة قد طلبت من الاتحاد أن يتولى تدريبها محمد طلبة وهو ما تم الموافقة عليه وتقوم الشركة الراعية بسداد راتبه، بينما يتولى ممدوح فرج تدريب باقى لاعبات المنتخب .