شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتلاعب بالبرازيل ويفوز بثنائية فى الدورة الودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المنتخب الأولمبى على نظيره البرازيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

وضم تشكيل المنتخب الأوليمبى كلاً من، محمود جاد وكريم العراقي ومحمد عبد السلام وأحمد بيكهام وأكرم توفيق ومحمود مرعي وكريم فواد وعمار حمدي وناصر ماهر وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

أحداث الشوط الأول

بدأ الشوط الأول بضغط واستحواذ من راقصى السامبا، وفى الدقيقة 4 هدد البرازيل مرمى محمود جاد، الذى تمكن من ابعاد الكرة عن مرماه، وفى الدقيقة 8 ضغط المنتخب الوطنى وحاول الوصول لمرمى البرازيل إلا أن الدفاع كان بالمرصاد.

بعدها عادت السيطرة للمنتخب البرازيلى مع بعض المحاولات للوصول لمرمى محمود جاد، لكن كل المحاولات تحطمت على أقدام مدافعى المنتخب الوطنى الأولمبى.

فى الدقيقة 17 أحرز رودريجو لاعب البرازيل الهدف الأول لفريقه، وفى الدقيقة 19 أرسل ناصر ماهر كرة من ضربة ركنية سددها أحمد ياسر ريان بالرأس فى يد حارس البرازيل، بعدها سدد صلاح محسن كرة مقصية لكنها بعديًا عن المرمى.

فى الدقيقة 27 ضغط المنتخب الأوليمبى وسدد كريم فؤاد كرة صاروخية نحو مرمى البرازيل، إلا إن الكرة ارتطمت فى وجه المدافع، وحاول بعدها الفريق استغلال الضغط وتراجع البرازيل، إلا إنها جاءت بدون جدوى.

هدأت المباراة نسبيًا، حتى الدقيقة 35 حيث أرسل كريم فؤال كرة عرضية وسددها أحمد ياسر ريان بضربة رأس مرت أعلى مرمى البرازيل بقليل، فى الدقيقة 38 سدد أحمد ياسر ريان كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تحولت لضربة ركنية.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى، نجح كريم العراقى من تسجيل هدف التعادل للمنتخب الأولمبى بكرة رأسية بعد عرضية متقنة من كريم فؤاد، فى الدقيقة 47، واستمر ضغط المنتخب الأولمبى عن طريق كريم العراقى الذى مثل خطورة كبيرة على مرمى راقصى السامبا، وسدد أحمد ياسر ريان كرة مرت أعلى المرمى فى الدقيقة 54.

وفى الدقيقة 56 سجل أحمد ياسر الهدف الثانى بعد تمريرة مميزة من عبد الرحمن مجدى، لتصبح النتيجة 2 / 1 حتى الأن، وفى الدقيقة 60 تلاعب عمار حمدى بدفاع السامبا وسدد كرة صاروخية تصدى لها الحارس ببراعة.

فى الدقيقة 63 تعرض أسامة جلال للإصابة وغادر ملعب المباراة، ودخل محمود الجزار بديلاً له، وفى الدقية 67 تعرض أحمد ياسر لشد فى العضلة الخلفية، ليغادر المباراة ويدخل ناصر منسى بدلاً منه.

فى الدقيقة 76 أهدر رودريجو فرصة هدف للبرازيل، بعد أن سدد الكرة فى الشباك من الخارج لتتحول الكرة لضربة مرمى، وبعدها ضغط السيليساو فى محاولة لإدراك التعادل، ثم توالت هجمات المنتخب الوطنى الأولمبى وكاد اللاعبون أن يحرزوا الهدف الثالث.