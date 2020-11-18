شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنئ اتحاد الكرة بفوز المنتخب الأول على توجو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للمنتخب الأول لكرة القدم وأعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم والجماهير المصرية بعد الفوز على منتخب توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم واللاعبين على هذه الفوز الكبير الذي يصعد بالمنتخب الأول لصدارة المجموعة ويؤكد تفوق وريادة الكرة المصرية.

تصل بعثة منتخب مصر للقاهرة في تمام السادسة صباح غدٍ الأربعاء بعد مواجهة توجو مساء اليوم الثلاثاء، ويمكث أفراد البعثة في أحد الفنادق لحين ظهور نتيجة المسحة التي يخضعوا لها فور وصولهم، وأكد جهاز المنتخب أن كدمة أيمن أشرف خفيفة ولن تمنعه عن المشاركة مع ناديه في المباريات المقبلة.

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.