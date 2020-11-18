شكرا لقرائتكم خبر عن معارو الأهلى يجبرون موسيمانى على حضور مباراة مصر والبرازيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في مدرجات استاد القاهرة لحضور مباراة منتخب مصر الأولمبي الودية ضد نظيره البرازيلي، من أجل متابعة لاعبي الأهلي، خاصة اللاعبين المعارين، لتحديد مصير اللاعبين العائدين لصفوف الفريق الأحمر.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من، محمود جاد وكريم العراقي ومحمد عبد السلام واحمد بيكهام وأكرم توفيق ومحمود مرعي وكريم فواد وعمار حمدي وناصر ماهر واحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

وأسفر الاجتماع الفني للدورة الدولية الودية بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب المصري، عن ارتداء المنتخب الأولمبي المصرى زيه الأساسي أحمر -أبيض- أسود في لقائه امام البرازيل، على أن يرتدى المنتخب البرازيلي زيه التقليدى الأصفر والأزرق.

افتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الدورة بتعادل سلبى مع كوريا الجنوبية على استاد السلام، السلام، وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، وفى الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام، والهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. بينما فاز راقصو السامبا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب ليتصدر منتخب البرازيل الدورة بثلاثة نقاط.

ويدخل منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، مواجهة البرازيل فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021.