شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يدعم المنتج محمد إسماعيل في مرضه: أتمنى له الشفاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المستشار تركي اّل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على دعم ومساندة صديقه المنتج الفني محمد إسماعيل، من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
ونشر آل الشيخ صورة تجمعه بمحمد إسماعيل وعلق عليها: «يجري أخي وصديقي الاستاذ محمد اسماعيل عملية جراحيه حساسه الان في نفس المستشفى أدعو له بنجاحها وبالشفاء.. سلامات أبوآدم».
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