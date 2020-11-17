شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدرس زيادة مكافآت الفوز بالبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة ابراهيم عثمان، زيادة اللائحة المالية للاعبى الفريق الكروى الأول الخاصة بالبطولة العربية من أجل تحفيز الجهاز الفنى واللاعبين على حصد اللقب العربى الذى لم تحسم مواجهاته المتبقية من جانب الاتحاد العربى لكرة القدم.

وينتظر الدراويش حسم موعد مواجهة الرجاء المغربى فى لقاء العودة المقرر إقامته خلال شهر ديسمبر بالمغرب بعدما فاز الإسماعيلى فى مواجهة الذهاب بهدف مقابل لا شىء،على أن ينتظر الفريق الفائز نتيجة مواجهة اتحاد جدة مع الشباب السعودى التى ستحدد الطرف الثانى من المواجهة فى المباراة النهائية.