شكرا لقرائتكم خبر عن إعارة الأجانب تربك حسابات الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، من بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، حسم قراره بشأن التعاقد مع المهاجم الزامبى والتر بواليا، لاعب الجونة، من أجل البدء فى التفاوض مع ناديه، وذلك بعدما قدمت اللجنة تقريرا شاملا عن اللاعب تضمن عدد المباريات التى شارك فيها مع الجونة وتسجيله 13 هدفا، ليحتل المركز الثالث فى قائمة هدافى الموسم المنتهى، بجانب الإشادة بأداء اللاعب الذى خطف الأنظار خلال الموسم الأول مع الجونة.

وأرجأ المدير الفنى الرد على اللجنة لحين الانتهاء من النهائى الإفريقى، فيما تحول ملف إعارة الثنائى جيرالدو وأليو بادجى إلى صداع فى رأس اللجنة، بسبب مماطلة الأول فى الموافقة على العروض التى وصلته ومحاولته تفويت الفرصة لإعارته لاستكمال الموسم الجديد، بينما يقف الراتب الكبير الذى يحصل عليه بادجى حائلا دون تسويقه لأحد الأندية المحلية.. وينتظر أن تجتمع اللجنة خلال الأيام المقبلة لبحث الأزمة وكيفية حلها خلال الفترة المقبلة، كما أوصت اللجنة برفع اسم كريم نيدفيد من قائمة الفريق للموسم الجديد، وذلك بعد وصول تقرير طبى من ألمانيا حول حالته الطبية يؤكد أنه سيتمكن من المشاركة فى التدريبات الجماعية فى يناير 2021 بعد إجرائه جراحة فى الركبة غاب بسببها عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، يصل بدر بانون، لاعب الأهلى الجديد، اليوم الأربعاء، قادما من المغرب لبدء مشواره مع القلعة الحمراء بعد توقيعه على عقد انضمام رسمى لمدة أربعة مواسم. وينتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج بدنى خاص بناء على طلب موسيمانى لتجهيزه جيدا قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية. وينتظر أن يجتمع موسيمانى مع الوافد الجديد لإطلاعه على طريقة العمل داخل الفريق، ومنحه بعض النصائح حتى يستطيع التأقلم سريعا مع زملائه من أجل المساهمة فى تحقيق الانتصارات مع الفريق فى الموسم الجديد.

وتأكد غياب محمد هانى عن المشاركة فى مباراة أبوقير للأسمدة المقررة 21 نوفمبر الجارى فى دور الثمانية لكأس مصر، وذلك لحاجته إلى أسبوع لتلقى العلاج من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة خلال مشاركته مع المنتخب فى مباراة توجو التى أقيمت فى مصر.

يخضع اللاعب حاليا لبرنامج علاجى مكثف لتجهيزه للنهائى الإفريقى المقرر يوم 27 من الشهر الجارى.. بينما أوصى موسيمانى، إدارة النادى، بإعارة الناشئين المميزين من أجل إكسابهم الخبرة فى الموسم الجديد للاستفادة منهم مع الفريق مستقبلا.. وتمسك باستمرار العربى بدر، رافضًا إعارته لقناعته بقدراته الفنية ورغبته فى مشاركته خلال المباريات ليكتسب المزيد من الخبرات التى تمكنه من الظهور بمستوى جيد مع الفريق فى المباريات الرسمية.