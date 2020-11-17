شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الهلال السوداني: «اللي ميعرفش مرتضي منصور لا يعرف الأهرامات» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي وفد نادي الهلال السوداني سعادتهم بالطفرة الإنشائية التي شاهدوها داخل جدران القلعة البيضاء . ووجهت بعثة الهلال السوداني الرسمية دعوة للمستشار مرتضي منصور رئيس النادي لزيارة السودان في أي موعد يحدده بالإضافة لدعوة نادي الزمالك للحضور إلى بلده الثاني السودان وقال هيثم الصوباط، رئيس وفد نادي الهلال السوداني والذي أهدي درع ناديه لادارة الزمالك: «فخور بالتواجد اليوم بجوار مرتضي منصور الذي يعد هرم مثل اهرامات الجيزة وقال بالحرف الواحد في فيديو له مع رئيس الزمالك:«اللي ميعرفش مرتضي منصور ميعرفش الأهرامات». الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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