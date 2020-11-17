شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي: «أرواح محمد صلاح ومحمد النني كانت موجودة معنا في توجو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي احمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول سعادته بفوز المنتخب على توجو بثلاثة اهدفا لهدف في مباراة الجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا وقال حجازي، في اول تعليق له بعد المباراة :«الحمدلله ٦ نقاط مهمين في وقت مهم وصعب ان شاء الله القادم يكون افضل وربنا يشفي صلاح والنني كانوا متواجدين بروحهم معانا في توجو وحرصوا على مساندة للاعبين الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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