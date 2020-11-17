شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب بعد ثلاثية توجو : سهلة جدا والله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي طارق مصطفي، مدرب عام المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سعادته بالفوز الثمين االذي حققه المنتخب على نظيره توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الرابعة التي جمعت بينهما اليوم في العاصمة التوجولية لومي.

وقام طارق مصطفي بنشر صورة له وهو يظهر مهاراته بكرة القدم وعلق عليها:«الف مبروك لجمهور مصر كرة القدم سهلة جدا والله».