شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأوليمبي يتلاعب بنظيره البرازيلي وينتصر عليه ودياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق منتخب مصر الأوليمبي الفوز على ضيفه ونظيره البرازيلي، في المباراة الودية التي جمعت الطرفين بملعب القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، في إطار الدورة الودية لاستعدادات خوض منافسات دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

تقدم المنتخب البرازيلي بواسطة دودريجو في الدقيقة مع الدقيقة 37 من عمر المباراة، وانتفض شباب الفراعنة في الشوط الثاني وسجلوا في شباك السليساو عن طريق الثنائي، الظهير الأيمن كريم العراقي، والمهاجم أحمد ياسر ريان مع الدقيقتين 48 و65.

وقدم المنتخب المصري الأوليمبي مستوى فني مميز خلال المواجهة، وبالأخص في الشوط الثاني.

وكان المنتخب المصري قد تعادل في مباراته الماضية أمام نظيره الكوري الجنوبي بدون أهداف.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأوليمبي في بداية المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكهام".

خط الوسط: محمود مرعي - كريم فؤاد - أكرم توفيق - عمار حمدي - ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن.

وأجرى شوقي غريب المدير الفني عدة تغييرات في صفوف شباب الفراعنة مع الشوك الثاني من خلال الدفع بكل من ناصر منسي وغنام محمد ومحمود الجزار وعبدالرحمن مجدي وأسامة جلال