شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الإوليمبية تهنئ اتحاد الكرة بالفوز علي توجو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للمنتخب الأول لكرة القدم وأعضاء اللجنة المؤقته لإدارة اتحاد كرة القدم والجماهير المصرية بعد الفوز على منتخب توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم واللاعبين على هذه الفوز الكبير الذي يصعد بالمنتخب الأول لصدارة المجموعة ويؤكد تفوق وريادة الكرة المصرية.
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