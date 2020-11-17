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اللجنة الإوليمبية تهنئ اتحاد الكرة بالفوز علي توجو

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للمنتخب الأول لكرة القدم وأعضاء اللجنة المؤقته لإدارة اتحاد كرة القدم والجماهير المصرية بعد الفوز على منتخب توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون.


وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم واللاعبين على هذه الفوز الكبير الذي يصعد بالمنتخب الأول لصدارة المجموعة ويؤكد تفوق وريادة الكرة المصرية.

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