شكرا لقرائتكم خبر عن خطة بديلة لبرشلونة لتدعيم الدفاع فى «الميركاتو الشتوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن برشلونة سيحاول تعزيز صفوفه فى الميركاتو الشتوى المقبل، بالعودة لمحاولة ضم إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتى.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يستهدف تعزيز الخط الدفاعى بمحاولة ضم جارسيا، بعد فشل ضمه فى الميركاتو الصيفى الماضى.

وتابعت أن إيريك جارسيا هو المدافع المثالى من قبل الأمانة الفنية لنادى برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيراهن على الشباب لتغطية العجز الدفاعى، حال مماطلة مانشستر سيتى ومطالبته بالحصول على مبلغ ضخم.

ونوهت بأن رونالد كومان، مدرب برشلونة، سيراهن على الثلاثى أوسكار مينجويزا (21 عامًا)، وسانتياجو راموس مينجو (18 عامًا)، وأرناو كوماس (20 عامًا)، حال الفشل فى ضم جارسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمانة الفنية لبرشلونة تستبعد تمامًا إمكانية وصول بديل طارئ، كما حدث قبل موسمين مع الكولومبى جيسون موريللو، الذى انضم معارًا فى شتاء 2019 من فالنسيا ورحل مباشرة فى الصيف، ولم يشارك إلا فى 4 مباريات فقط.

فى سياق آخر، أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الدولى البرازيلى فيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة، فضل تأجيل مفاوضات تجديد عقده مع الفريق لحين تواجد إدارة جديدة للنادى.

قبل أن ينتهى به الأمر بالاستقالة، استطاع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادى برشلونة السابق، أن يعدل رواتب اللاعبين بتخفيض نسبة 30%، بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء فيروس كورونا، وكان يستهدف تجديد عقود معظم لاعبى الفريق.

نجح بارتوميو فى تجديد عقد بيكيه حتى 2024، وتيرشتيجن ودى يونج حتى 2025، ولينجليه حتى 2026. وأفادت صحيفة «موندو ديبوتيفو» الإسبانية بأن فيليب كوتينيو الذى ينتهى عقده فى 2023 رفض اقتراحات بارتوميو بالتجديد وتعديل الراتب، وذلك بعد أن تلقى النصيحة من محاميه، الذين اعتبروا أن التوصل لاتفاق حول أى شىء قد يتغيّر مع الإدارة الجديدة.

ومن ثم قرر كوتينيو تأجيل مفاوضات تعديل عقده مع برشلونة بمشورة محاميه، انتظارًا لـ رئيس جديد سيتم الكشف عنه فى 24 يناير المقبل، ثم يمكن التفاوض حول تأجيل جزء من الرواتب أو تمديد العقد، ولن تكون هناك مشكلة فى ذلك. «كوتينيو» الآن يعانى من إصابة، ويسابق الزمن من أجل اللحاق بمواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد الأسبوع المقبل فى قمة الجولة العاشرة من الدورى الإسبانى.