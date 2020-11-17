شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب: أيمن أشرف مش مصاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول أن أيمن أشرف الظهير الأيسر لا يعاني من أي إصابة على الإطلاق بعدما خرج مستبدلا في نهاية الشوط الثاني من مباراة توجو. أوضح الطبيب أن اللاعب خرج بسبب إجهاد بسيط ومع اقتراب المباراة من نهايتها كانت الرؤية الفنية لحسام البدري باستبداله ولكنه لا يعاني أي إصابة. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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