شكرا لقرائتكم خبر عن كورتوا يكشف حقيقة انتقاله للبارسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أنه لم يكن هناك أي اتفاق للتوقيع مع نادي برشلونة، لينفي بذلك تصريحات مدير سابق بالبرسا أكد أن اللاعب كان على وشك الذهاب إلى كامب نو في 2014.

وقال كورتوا في مؤتمر صحفي قبل مباراة بلجيكا والدنمارك في دوري الأمم "ليس صحيحًا أنه كان هناك اتفاق. كنت لاعب تشيلسي، لقد لعبت لأتلتيكو على سبيل الإعارة، كنت أعلم أنني سأعود إلى تشيلسي وأردت اللعب هناك. لا أعرف لماذا قيل هذا ولكن هذا غير صحيح".

وبسؤاله عن تصريحات المدير السابق في البرسا خافيير بورداس، الذي أعلن أنه تحدث مع لاعب كرة القدم وتوصل لاتفاق معه لكن الإدارة اختارت في النهاية التعاقد مع الألماني مارك أندريه تير شتيجن، قال: "لا أعتقد أنني مضطر للتعليق على الأشياء التي يقولها الناس في الصحف أو من هذا القبيل. أعتقد أن الناس يعرفون أن حلمي كان دائمًا اللعب لريال مدريد وأنني سعيد هناك".