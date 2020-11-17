شكرا لقرائتكم خبر عن «دى بروين» يكشف رغبته فى تمديد عقده مع «السيتى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدولى البلجيكى كيفن دى بروين، لاعب وسط فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، أنه دخل فى مفاوضات مع ناديه لتمديد عقده خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط دى بروين بعقد حتى 2023، لكن اللاعب البلجيكى، البالغ عمره 29 عاما، والمنضم من فولفسبورج فى 2015 مقابل 44 مليون جنيه استرلينى (72.77 مليون دولار) يرغب فى البقاء لفترة أطول.

وقال دى بروين، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية: «أنا سعيد فى مانشستر. أنا فى ناد رائع (وبوجود) ملاك رائعين، لقد دخلنا فى بعض المفاوضات غير المتقدمة. فى الوقت الحالى أقوم بالمفاوضات بنفسى».

وأضاف: «أود البقاء فى النادى، لذا فالأمر سهل، إذا لم أكن أريد البقاء ستكون هناك حاجة لوسيط. لكن عند الرغبة فى البقاء لا يكون الأمر صعبا».

وفاز دى بروين بلقب الدورى الإنجليزى مرتين مع سيتى ونال جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب الموسم الماضى، بعدما سجل 13 هدفا وعادل رقما قياسيا بصناعة 20 هدفا فى موسم واحد.

فى سياق آخر، يخطط نادى مانشستر سيتى للتوقيع مع مهاجم جديد خلال الفترة المقبلة من سوق الانتقالات، لخلافة النجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، صاحب الـ32 عاماً.

وتحوم الشكوك حول استمرار المهاجم الأرجنتينى فى صفوف مانشستر سيتى، كون عقده ينتهى مع الفريق فى نهاية الموسم الحالى، ولم يجدد عقده حتى الآن.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة «سبورت» الكاتالونية، فإن مانشستر سيتى يضع مهاجم الإنتر لاوتارو مارتينيز، ومهاجم بوروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند، كبدلاء لأجويرو.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتى سيواجه منافسة شرسة على لاوتارو هالاند، حيث إن الثنائى يحظيان باهتمام عدة أندية على رأسها برشلونة وريال مدريد.